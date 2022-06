Monti: “A me sembra che le idee del Napoli siano chiare. Su Mertens e Koulibaly…”

A Radio Marte, nel corso del programma “Marte Sport Live”, è intervenuto il giornalista Gianluca Monti.

“So che il mercato è strano, molto lungo ed è iniziato presto. I ritiri stanno già per partire, perché i campionati iniziano in anticipo, il che rende il mercato anche breve.

Per Mertens non sono arrivate quelle offerte che gli hanno rubato il cuore, che è napoletano, ovvero che giocano in Champions e lottano per il titolo.

Per Koulibaly il discorso è simile, la società aspetta qualche offerta importante. Koulibaly, in ogni caso, uscirà rafforzato da questa situazione.

A me sembra che le idee del Napoli sul mercato siano chiare, c’è stata confusione sulla comunicazione viste le diverse dichiarazioni tra presidente e allenatore.

Sta prendendo un 4 centrale, Ostigard, al posto di Tuanzebe e tratta Deulofeu. Sta facendo un mercato ordinato che va verso 22 giocatori omogenei.

Credo che Spalletti abbia espresso una posizione chiara già l’anno scorso su Koulibaly. Dovesse andar via Koulibaly, come per tutto l’ambiente Napoli, sarebbe una grande batosta ma Spalletti non lascerebbe Napoli.

Il Napoli non sta facendo una campagna acquisti migliorativa di quello che c’era, ma proverà a mantenere un livello alto”

