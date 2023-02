Montervino: “Zielinski ha un problema con i tifosi. Su Lobotka e Anguissa…”

L’ex azzurro Francesco Montervino si è espresso ai microfoni della radio ufficiale degli azzurri, Kiss Kiss Napoli, circa i centrocampisti a disposizione di Spalletti: da Lobotka ad Elmas, passando per Zielinski ed Anguissa.

“Lobotka il migliore dei suoi”

“Il migliore del terzetto di centrocampo azzurro è sicuramente Lobotka che sta avendo un rendimento fuori dalla norma. Il mio preferito però resta Anguissa per la leadership che ha in campo”

Sul percorso di Lobotka:

“Lo slovacco è stato pagato tanto e a detta di molti ci si aspettava un rendimento del genere. Le poche partite disputate l’hanno portato ad essere preso in giro per la sua forma fisica. La chiave del calciatore è stata un allenatore che gli desse fiducia come ha fatto Spalletti, ma le sue qualità non le scopriamo di certo oggi”.

Sul ruolo di mezz’ala:

“I tifosi si aspettano troppo da Zielinski“

“Non sono un grande tifoso di Elmas, è forte sì ma non da mezz’ala secondo me. Credo che possa migliorare e possa giocare sempre di più. Chi invece mi stupisce e credo sia quello più giusto in quel ruolo è Zielinski. Il problema del polacco sono i tifosi che credono sempre possa dare di più, ma chi dice che in questi ultimi due anni non abbia già reso al meglio? I suoi dati la dicono lunga su di lui”.

RILEGGI

Reja su Napoli-Verona: “Hysaj mi ha rivelato cosa è successo!”

Mauro: “Osimhen? Fossi suo compagno di squadra gli darei i cazzotti in testa!”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati