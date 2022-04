Montefusco: “Spalletti una delusione meglio se si cambia”

L’ex Calciatore ed allenatore del Napoli Vincenzo Montefusco, ha rilasciato alcune dichiarazioni, alla radio ufficiale del Calcio Napoli. E parlando di Spalletti ha detto:

Sono accadute cose che uno che ha fatto calcio si chiede: ma è possibile? Con la Fiorentina, la Roma e l’Empoli si sono viste cose incredibili in campo e si resta interdetti. Come è possibile che una squadra che lotta per lo scudetto e che con l’Empoli vince 2-0 a otto minuti fine prenda tre gol? E’ vero che ci sono stati errori dei singoli ma lui ha contribuito a farla indebolire. Visto che devi difendere il vantaggio metti qualcuno che butti palla in tribuna, non è una vergogna. Per fare un esempio Demme poteva servire e non è stato utilizzato”.

Che fare ora con Spalletti?

“La piazza di Napoli si era illusa di poter lottare fino all’ultimo per lo scudetto. Per Spalletti resta questa macchia e i napoletani se dovesse restare non la dimenticheranno. La società a mio avviso sta cominciando a valutare altre situazioni. Anche perchè ripartire dai giovani e con un allenatore con questa macchia ripeto resta nella mente. E’ vero che è arrivato in Champions ma il Napoli era lì per lottare per vincere”.

Lei dunque che farebbe?

“Conoscendo Napoli meglio cambiare tutto. E’ anche vero che magari poi si inizia anche a chiedersi perchè si cambia sempre. Gli altri tecnici hanno avuto problemi, Spalletti ha evidenziato problemi e ha avuto un atteggiamento esagerato verso la piazza e la squadra. Non credo che la società possa fare riflessioni positive su Spalletti”.

