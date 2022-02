Monia Alloggio: “Il Napoli può giocarsela fino in fondo”

Monia Alloggio, collaboratrice di “Positano News” nonchè presentatrice di “Zona Calcio”, trasmissione in diretta streaming su FB e Tv Stereo 5, nutre una grande passione per il Napoli, che travalica la professione di giornalista.

A testimoniarlo, non solo la camera da letto dipinta con i colori azzurri. “Non mi piacevano particolarmente i tatuaggi, ma dal 2015, proprio l’amore che nutro per la squadra partenopea, mi ha spinta a tatuarmi alla caviglia destra un cuore azzurro, con la data di fondazione 1926...”.

Talvolta, gli aspetti strettamente connessi all’ambito lavorativo si fondono con i legami del cuore, rendendo gli spostamenti meno onerosi. “In pratica, ad un certo punto del mio percorso professionali, ho fatto il passaporto proprio per seguire il Napoli in tutte le trasferte europee degli ultimi anni...”.

Nonostante la vittoria con la Lazio abbia proiettato il Napoli in testa alla classifica, Monia preferisce rimanere con i piedi per terra. “Resto fiduciosa circa il prosieguo del campionato. Ma con molta onestà, devo ammettere che forse l’Inter continua ad essere favorita. I nerazzurri possono vantare su una rosa di giocatori più profonda rispetto al Napoli. Tuttavia, ho qualche dubbio su Simone Inzaghi. Non mi sembra all’altezza della situazione che sta attraversando la sua squadra. Comunque ha il vantaggio di gestire un gruppo attrezzato, dal punto di vista caratteriale e tecnico-tattico...”.

Al contempo, però, il volto noto di Tv Stereo 5 non trascura la ritrovata competitività degli azzurri: “Continuo a pensare che una volta recuperati tutti i i titolari, il Napoli potrà giocarsela alla pari con le altre pretendenti alla vittoria finale...”.

A partire già dalla prossima domenica, nel match clou della 28^ giornata, contro il Milan: “Ho l’impressione che i rossoneri nelle ultime settimane siano un pò in fase calante. Il Napoli potrebbe approfittarne, a patto di confermare il gioco brillante dimostrato a tratti nel secondo tempo dell’Olimpico…“.

L’attualità racconta di un Napoli proiettato verso obiettivi magari impensabili fino a qualche settimana fa, ma non va trascurata la necessità quasi fisica di accedere alla prossima Champions League, per evitare cessioni eccellenti e dolorose: “Sono moderatamente preoccupata. Nel senso che i mancati rinnovi di Insigne e Ghoulam sono ormai certi. Come appare in bilico la posizione di Mertens. Qualora non volesse accettare il taglio dell’ingaggio, il presidente ha lasciato intendere che potrebbe non rientrare nei piani. Bisogna considerare poi la società come vorrà trattare quei giocatori che non hanno il contratto in scadenza, ma potrebbero ingolosire i Top Club europei. Penso a Fabiàn Ruiz...”.

Insomma, il presente si intreccia con il futuro. Partendo però da una certezza: “Se il Napoli riuscirà a qualificarsi per la Champions, obiettivo di inizio stagione, ampiamente alla portata degli azzurri, vorrei che si intervenisse per coprire la fascia sinistra, da troppo tempo orfana di un titolare fisso dopo l’infortunio di Ghoulam. Chiaramente, non pretenderei nessun fuoriclasse. Sono consapevole della necessità di mantenere il bilancio in equilibrio. Magari qualcuno funzionale alla filosofia di Spalletti...”.

A proposito dell’uomo di Certaldo, le parole di Monia Alloggio sono illuminanti circa la stima nutrita per l’allenatore partenopeo: “Su Spalletti, a dire il vero, inizialmente ero un pò diffidente. Avrei visto bene il ritorno di Benitez, cui riconosco il merito di aver contribuito a portare all’ombra del Vesuvio, tra gli altri, il gruppo storico, Mertens, Higuain, Callejon e Reina. Ma i risultati attuali mi hanno fatto ricredere circa la bontà della scelta!”.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati