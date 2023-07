(MONDO PRIMAVERA) Scopriamo Daniel Di Fenzo, il gioello napoletano della Juve Stabia

Oggi voglio porre alla vostra attenzione, un giovane talento, Daniel Di Fenzo, che ho personalmente visionato, nel suo percorso calcistico giunto ad oggi con l’accordo raggiunto con la Juve Stabia Under 17

Daniel Di Fenzo e un 2007, ha gamba ’e grande visione di gioco, centrocampista metronomo, che predilige il piede destro, grazie al quale serve assist al bacio, con ringraziamenti dei vari compagni d’ attacco che si sono susseguiti negli anni precedenti.

Il giovane gioiello, nativo di Piscinola, viene notato da vari osservatori, tra cui anche il Napoli, dove grazie alla sua innata bravura, somigliantissimo per movenze e visione di gioco a Stanislav Lobotka, gli consente di indossare la mitica maglia numero 10 del Dio del calcio, Diego Armando Maradona, e la fascia di capitano, mostrando classe e grande personalità, vivendo due anni dove , purtroppo il Napoli, non curando in modo certosino il settore giovanile, lo porta a fere una scelta, certamente sofferta ma necessaria!

Decide di accettare la corte del Benevento, il tecnico era Puleo, segnalato dell’ex DS del Napoli Gigi Pavarese, e vi resta due anni, dove anche lì, mostra ancora una volta, se ve ne fossero stati dubbi, che il giovane gioiellino di Piscinola, ha davvero dei numeri impressionanti, oltre ad una personalità difficilmente visibile, vista l’anagrafe, in altri.

Dopo due anni intensi, dove i vari osservatori degustavano la crescita esponenziale del giovane napoletano, arriva un’altra società, il Taranto, che vuole assicurarsene le prestazioni, mettendo a disposizione anche un convitto, per seguirlo nello studio e stabilirlo li, per farlo crescere e diventare un pilastro della propria under 17!

Ma purtroppo, Daniel, si scontra con il fato, e subisce un infortunio alla spalla, e venne operato immediatamente, esattamente la vigilia di natale, interrompendo per un’po’ il suo feeling con il rettangolo di gioco. In più la società Tarantina, decise di non confermare il convitto a Daniel, che dovette far ritorno a Napoli!

Ma la tenacia e la determinazione di questo giovane che recuperò in tutta fretta dall’ infortunio, vennero premiati! Uno squillo di telefono e la luce si riaccese, Il Real Cesarea, societa’ di Casalnuovo, che ha creduto in lui fin da subito, aprendogli le porte del ritorno in campo più forte di prima, mostrando la tecnica sopraffina di chi ha voglia di arrivare lontano!

Ma per Daniel, il destino conserva ancora un regalo, e lo presenta sottoforma di rivincita coi fiocchi, giunge in casa Di Fenzo la telefonata della Juve Stabia, che vuole il giovane metronomo per il centrocampo nelle vespe primavera.

Ed e proprio da qui che comincia la favola di Daniel DI Fenzo, quel ragazzo di Piscinola, che appartiene alla Campania Felix dei giovani talenti, e fucina di Campioni, che è costretto ad “emigrare” a Castellammare, mentre a Napoli, dove latita la scugnizzeria , a tal proposito va segnalato che la Youth League Champions degli azzurri sarà giocata dalla primavera retrocessa! manca un’organizzazione atta a far crescere in casa tanti piccoli e promettenti Daniel Di Fenzo.

Auguri Daniel, e che Castellammare possa essere per te il trampolino che realizzi i tuoi sogni desiderati da ragazzino…Sottolineando che il suo cuore urla sempre Forza Napoli!

