Mondiali Qatar: Walter Mazzarri al Mondiale…

“Walter Mazzarri al Mondiale in Qatar, come guida tecnica della Nazionale del Marocco”.

A lanciare l’indiscrezione sul tecnico di San Vincenzo (Livorno), sono alcuni media in lingua araba, tra cui Al Araby.

Mazzarri, dicono i rumors, è attualmente libero, sarebbe in trattativa con la Federazione marocchina, che è in cerca di un nuovo ct per sostituire Vahid Halilhodzic.

Sempre secondo quanto riportato dai media marocchini, Mazzarri sarebbe sbarcato personalmente a Rabat per incontrare i vertici della Federazione e perfezionare l’accordo.

Potrebbe dunque avvenire in grande stile il rientro in pista per il tecnico di Livorno, la cui carriera dopo l’addio al Napoli nel 2013 non ha avuto quelle soddisfazioni che Mazzarri si augurava nel momento in cui sposava prima l’Inter, poi il Watford, infine Torino e Cagliari (due esoneri e due risoluzioni anticipate del contratto). Qualora la trattativa con la Nazionale nordafricana andasse a dama, il toscano si troverebbe ai Mondiali in Qatar in un girone che vede Croazia, Belgio e Canada assieme al Marocco, con calcio d’inizio della prima partita contro la Croazia il 23 novembre. In rosa avrebbe a disposizione due vecchie

