Mondiale Qatar: Programma ed orari gare odierne

Via con le seconde partite, programma del 25 Novembre, fase a gironi. I match di mezzo possono rappresentare per molte squadre un trampolino per gli ottavi, per altre purtroppo un’uscita anticipata, mentre per altre ancora possono voler dire mantenere vive le speranze di passaggio del turno, da giocarsi poi nell’ultima giornata dei gironi.

Si parte con Galles-Iran, la squadra capitanata da Bale potrebbe avere buone chance di passaggio del turno nel caso di vittoria sull’Iran, che ha invece un solo risultato a disposizione: la vittoria. Anche un pareggio metterebbe la nazionale mediorientale con un piede e mezzo fuori dal Mondiale.

Sarà poi la volta di Qatar–Senegal, entrambe chiamate a riscattarsi dopo le sconfitte iniziale con Ecuador e Olanda, le quali si affronteranno subito dopo per contendersi la testa del girone e passare con una giornata d’anticipo agli ottavi. Chiude la giornata il match tra “cugini coloniali” , a 24 ore dal giorno del ringraziamento, con la sfida tra Inghilterra e Stati Uniti, un match in cui è in ballo la qualificazione ma anche l’orgoglio di due nazioni.

Programma e probabili formazioni

Probabili Formazioni: Galles-Iran (visibile in Tv su Rai 2 ore 11)

Galles 3-4-3 (all. Page)

Hennessey, Mepham, Rodon, B. Davies; C. Roberts, Ramsey, Ampadu, N. Williams, Bale, Moore, James.

Iran 5-3-2 (all. Queiroz)

S. Hosseini, Moharrami, Pouraliganji, Kanaani, M. Hosseini, Mohammadi, Nourollahi, Ezatolahi, Hajisafi; Azmoun, Taremi.

Arbitro: Mario Escobar, 36 anni (Guatemala).

Probabili Formazioni: Qatar-Senegal (visibile in Tv su Rai 2 ore 14)

Qatar 5-3-2 (all.Sánchez Bas)

Al-Sheeb, Rò-Rò, Al-Rawi, Khoukhi, A. Hassan, Ahmed; Hatem, Al-Haydos, Boudiaf, Afif, Almoez Ali.

Senegal (4-3-3) (all. Aliou Cissé)

E.Mendy, Jakobs, Diallo, Koulibaly, F.Mendy, I.Gueye, Kouyate, N.Mendy, Sarr, Dia, Diatta.

Arbitro: Antonio Mateu, 45 anni (Spagna).

Probabili Formazioni: Inghilterra-Stati Uniti (visibile in Tv su Rai 1 ore 20)

Inghilterra 4-2-3-1 (all. Southgate)

Pickford, Trippier, Stones, Dier, Shaw, Bellingham, Rice, Sterling, Mount, Saka, Kane.

Stati Uniti 4-3-3 (all. Berhalter)

Turner, Dest, Zimmermann, Ream, Robinson, McKennie, Adams, Musah, Aaronson, Weah, Pulisic.

Arbitro: Jesús Valenzuela, 39 anni (Venezuela).

