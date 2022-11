Mondiale Qatar, l’Iran all’ultimo respiro: Cheshmi e Razaeian castigano il Galles

Di Filippo Francesco Idone

Allo Stadio Ahmad Bin Ali di Ar-Rayyan si è disputata Galles – Iran, match valido per la seconda giornata del Girone B dei Mondiali in Qatar. La partita è terminata 0-2 con tante emozioni, soprattutto nel primo tempo. Le prime battute della sfida sono state di marca iraniana con Azmoun, una delle stelle del Bayer Leverkusen, da 25 metri ha cercato di battere il portiere del Galles, ma il calciatore del Nottingham ha bloccato abilmente a terra. La risposta dei britannici è stata di Roberts, centrocampista del Burley, ma Hosseini è stato molto attento a respingere l’offensiva. Al minuto 16 Gholizadeh del Charleroi, dopo un triangolo perfetto con Azmoun ha realizzato la rete del vantaggio dell’Iran, ma l’arbitro Mario Alberto Escobar Toca ha annullato per fuorigioco.

La risposta del Galles è stata al minuto 30, ma il mancino di Bale è stato debole senza dare troppe preoccupazioni al portiere dell’Iran. Sul finire del primo tempo Noorollahi dell’Al Ahli Dubai, da calciato da 30 metri di destro, ma ancora una volta il portiere gallese è stato attento e ha salvato il risultato. Con questo tiro si sono conclusi i primi 45 minuti. Una sfida molto equilibrata, ma rispetto alla prima sfida, l’Iran ha avuto una maggiore pressione offensiva. Il Galles invece ha cercato più di difendere lo 0-0 che offendere e il tecnico Page spronerà la squadra forza durante l’intervallo.

La ripresa della sfida si è aperta con la pressione della squadra araba che in due occasioni ha centrato il palo: il primo con Azmoun grazie ad un passaggio perfetto di Haji Safi dell’AEK Atene, il secondo da Gholizadeh col mancino con Hennessey battuto. Altra occasione per l’Iran con Ezatolahi del Vejle che dalla distanza ha provato a battere il portiere del Galles, ma ancora una volta senza riuscirci. La svolta del match la si è avuta al minuto 85 quando l’estremo portiere dei britannici ha atterrato Taremi fuori dall’area di rigore. Inizialmente l’arbitro non ha dato il rosso, ma dopo il consulto del VAR ha cambiato il cartellino.

Il CT ha fatto uscire Ramsey per far entrare il numero 12 Ward del Leicester. Durante il tempo di recupero Cheshmi dalla distanza ha battuto a rete mandando l’Iran in vantaggio. Ma le emozioni non sono finite: al minuto 96 Rezaeian difensore del Lekhwiya ha realizzato il raddoppio. Con questo risultato torna in corsa per la qualificazione l’Iran, che dovrà giocare contro gli USA, mentre il Galles deve vincere contro l’Inghilterra e sperare. Questa sera si sfideranno proprio gli inglesi e gli statunitensi.

