Mondiale Qatar…La polemica continua!

Il Mondiale di Qatar 2022 è ormai alle porte, domenica ci saranno le prime partite della discussa rassegna iridata. Per la prima volta nella storia si disputerà tra novembre e dicembre con il conseguente blocco di tutti i maggiori campionati nazionali di calcio. Inoltre sono emersi tanti scandali, come le tangenti ad alcuni dirigenti Uefa, la morte di tanti operai e molti diritti civili calpestati in nome del vil denaro e della sete di potere e notorietà degli emiri del Qatar.

Nella giornata di oggi a Napoli è comparso uno striscione firmato dagli ultras del gruppo Vecchi Lions che recita: “Qatar 2022, la mafia continua“. Anche nell’ultima giornata di campionato negli stadi italiani erano stati segnalati striscioni contro il Mondiale qatariota e l’invito a boicottarlo. Anche gli ultras del Napoli, così come anche tanti altri semplici tifosi azzurri, non vedono di buon occhio questo mondiale in Qatar dove l’Italia sarà assente.

Messaggio dei Vecchi Lions sul Mondiale 2022 pic.twitter.com/0Kfy3qIRfH — Museo di Emozioni Napoli 🌋 (@museodiemozioni) November 18, 2022

