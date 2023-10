Mondiale per Club 2025, il Napoli insegue il Milan in vantaggio di 5 punti nella “race” (36 contro 31)

La prima edizione del “nuovo” Mondiale per club organizzato dalla Fifa si terrà nel 2025. La nuova formula prevede la partecipazione di 32 squadre. Di queste, dodici saranno europee. Il Mondiale per Club 2025 si terrà negli Stati Uniti, anche se le sedi non sono ancora note. Non si sanno con precisione neanche le date, ma il torneo si svolgerà fra giugno e luglio 2025. Quattro delle dodici squadre europee partecipanti sono le vincitrici delle ultime quattro edizioni in ordine di tempo della UEFA Champions League (dal 2021 al 2024).

Le altre otto invece sono selezionate in base al ranking delle stesse edizioni: un particolare tipo di classifica determinato solo dai risultati maturati in Champions League (le altre coppe non contano).

Per quanto riguarda l’Italia, ci saranno due partecipanti: una squadra è già quasi certa della sua presenza, e si tratta dell’Inter, finalista nel 2023. Ai nerazzurri basterà passare il girone quest’anno per essere certi dell’accesso al Mondiale per club 2025. Al momento l’altra squadra qualificata sarebbe la Juventus, ma i bianconeri non partecipano all’attuale Champions e quindi potrebbero essere superati dal Milan e verosimilmente anche dal Napoli. Rossoneri e azzurri sono le due squadre che si giocano il secondo posto utile per il nostro Paese; il Milan è in vantaggio di 5 punti nella “race” (36 contro 31).

Le squadre già qualificate al Mondiale per club 2025

Manchester City

Real Madrid

Chelsea

Flamengo

Palmeiras

Wydad Casablanca

Al Ahly

Monterrey

Seattle Sounders

Leon

Al Hilal

Urawa Reds

