Mondiale in tv, Comincia Anguissa, Poi lo “scontro” tra Olivera e Kim

Oggi continua la prima giornata della fase a gironi del Mondiale di Qatar 2022. Tre i giocatori del Napoli in campo: Anguissa in Svizzera-Camerun, Olivera e Kim, rivali in Uruguay-Corea del Sud. Di seguito il programma odierno con tutte le gare e l’assegnazione televisiva.

Mondiale, Ecco gli orari e le gare in tv

Giovedì 24 novembre

11.00 Svizzera-Camerun (Rai 2, Rai Play)

14.00 Uruguay-Corea del Sud (Rai 2, Rai Play)

17.00 Portogallo-Ghana (Rai 2, Rai Play)

20.00 Brasile-Serbia (Rai 1, Rai Play)

Mondiale, le probabili formazioni dei tre azzurri in campo

Svizzera-Camerun: le probabili formazioni

SVIZZERA (4-3-3) – Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Sow, Xhaka, Freuler; Shaqiri, Embolo, Vargas. Ct. Yakin

CAMERUN (4-2-3-1) – Onana; Tolo, N’Koulou, Castelletto, Fai; Anguissa, Ntcham; Mbeumo, Choupo-Moting, Toko Ekambi; Aboubakar. Ct. Song

Uruguay-Corea del Sud: le probabili formazioni

URUGUAY (4-4-2) – Rochet; Varela, Godin, Gimenez, Olivera; Valverde, Bentancur, Vecino, De Arrascaeta; Nuñez, Suarez. Ct. Alonso

COREA DEL SUD (4-4-2) – Kim Seung-gyu; Kim Moon-Hwan, Kim Young-gwon, Kim Min-Jae, Kim Jin-Su; Lee Jae-sung, Jung Woo-Young, Hwang In-beom, Hwang Ui-jo; Woo-Yeong Jeong, Son Heung-min. Ct. Paulo Bento

