Moggi: Zidane l’allenatore ideale.

Moggi: Zidane allenatore ideale.

L’ex direttore Luciano Moggi, intervenuto quest’oggi a Radio Kiss Kiss, sostiene la candidatura di Zidane sulla panchina napoletana. Il francese è uno dei tanti nomi fatti, come successore di Spalletti, fu proprio il DS ex bianconero a portarlo in Italia. Secondo lui per il Napoli, occorre un tecnico navigato:

“Zidane può andare dove vuole. Ha carisma è bravo, non avrebbe problemi a gestire lo spogliatoio del Napoli. Riesce ad ottenere dai calciatori, ciò che vuole sul terreno di gioco. Sarebbe una mossa azzeccata, se dovesse arrivare a Napoli”

Moggi poi palesa qualche dubbio, sulle vere motivazioni, che hanno spinto Spalletti a lasciare la panchina azzurra:

“Gli azzurri con Spalletti hanno fatto grandi cose. Il fatto che il tecnico si sia preso un anno sabbatico, dimostra che rifare lo stesso tragitto di quest’anno diventa complicato. Magari la società lo ha informato di alcune cessioni e lui ha preferito restare fermo, piuttosto che restare a Napoli. Il fatto che lui pensi che non può ripetersi, rischiando di sciupare tutto quello che è stato raggiunto, gli ha fatto prendere questa decisione”

Non è convinto, invece, Moggi sull’ipotesi Roberto Mancini:

“Non credo che Roberto possa lasciare la Nazionale, per venire a Napoli”

Anche il direttore sportivo, che conosce bene l’ambiente napoletano, non ha idee chiare sul futuro coach partenopeo:

“Non so se Galtier sarà il nuovo allenatore. Può essere che De Laurentiis stia depistando i giornalisti. Quando cerchi un nuovo allenatore, devi guardare le caratteristiche del tuo gruppo. Il Napoli ha un suo modo di giocare, vuole fare la partita. Zidane ha questa visione delle gare, per cui sarebbe perfetto”

Da ex direttore sportivo, può avere un’idea più chiara sulla situazione ds, in casa azzurra, al momento un po’ complessa:

“La Juventus non deve aspettare Giuntoli, come fosse il Messia. Lì bisogna essere decisionisti ed è complicato. De Laurentiis comanda e decide. Alla fine i calciatori li ha sempre scelti Micheli. Giuntoli è stato bravo a decidere di ascoltare la sua squadra”

Infine anche un messaggio per il Presidente del Napoli:

“De Laurentiis ha sempre avuto ragione e c’è da fidarsi. Attenzione però ad essere arrogante nel modo giusto. Ora vince con bilanci a posto, ma la fortuna può passare e rimettere tutto in discussione. Attualmente tutti dicono signor si, ma a me una cosa del genere non andrebbe bene”

Su questo non c’è dubbio, Luciano Moggi nel bene e nel male ha sempre fatto tutto, in piena autonomia. Raggiungendo sempre gli obiettivi societari.

