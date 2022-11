Moggi: “Diego? Gli ho visto fare cose che nessuno sa. Quando sono andato via da Napoli gli dissi una cosa. Sul paragone con Messi…”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Luciano Moggi, ex dirigente del Napoli, che ha ricordato Maradona nel giorno del secondo anniversario della sua morte raccontando anche alcuni aneddoti su Diego.

“Oggi è una giornata particolare, ho avuto la fortuna di vivere Maradona come pochi. E’ stato spesso descritto in maniera maldestra, ma è stata una grandissima persona. I problemi che ha avuto sono noti a tutti, ma in campo era un fuoriclasse ed era un uomo straordinario. Senza intoppi, avrebbe giocato fino a 50 anni. A Diego gli si poteva chiedere qualsiasi cosa, era una persona che cercava il bene altrui”.

Sui ricordi con Diego

“Gli ho visto fare cose che nessuno conosce”

“Il mio ricordo più bello? Di Diego ne ho tantissimi… Ho visto fare delle cose a Diego che tanti non conoscono. È brutto parlare di beneficenza, ma era uno che dava tantissimo ai meno fortunati.

Il confronto tra Diego e Messi? È impari, anche fisicamente era più forte di Messi. Diego oltre che fare tanti gol, elevava tutti al proprio livello. Possiamo parlare di un gran giocatore, ovvero Messi, e di un fuoriclasse, come Maradona. Quando ho dato le dimissioni dal Napoli, dissi a Diego che se fosse andato via anche lui sarebbe finito il mondo. Mentre se andavo via solo io, nessuno se ne sarebbe accorto…”.

Sul Napoli

“Se Diego fosse ancora vivo…”

“Il Napoli di oggi bello e vincente come quello di Diego? E’ ancora presto, ma se continua così, vince il campionato in carrozza. Se Diego fosse ancora vivo sono sicuro che avrebbe fatto le corse a tornare a Napoli per supportare la squadra di Spalletti.

Un avversario degli azzurri? L’Inter potrebbe essere quello peggiore. A gennaio capiremo molte cose, già dalle gare del Napoli contro Inter e Juve. Se supera questi due scogli, allora sarà una cavalcata. Altrimenti dovrà lottare per lo Scudetto fino alla fine”.

