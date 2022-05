Modugno, Sky Sport: Spalletti? il Napoli ha in mente un progetto. Sul futuro di Anguissa, Koulibaly e Osimhen…”

MODUGNO – SPALLETTI – OSIMHEN – Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, durante ‘Marte Sport Live’, per parlare del momento attuale del Napoli e delle probabili mosse di mercato.

“Cena del Napoli di questa settimana? È un appuntamento voluto dal presidente che sarà anche a Castel Volturno domani mattina. Sarà l’occasione per stare insieme, non per fare un bilancio, ma per un brindisi. Quando arriva il patron azzurro lo sguardo è sempre proiettato al futuro e deve essere accolto sempre in maniera positiva. Il Napoli ha fatto di tutto per arrivare primo, ma per il livello del campionato si poteva finire anche quinti dietro Juventus, Atalanta e Roma”

“Se il Napoli dovesse arrivare quarto, dietro i bianconeri, sarebbe un’altra occasione per strumentalizzare negativamente.

Anguissa? Verrà riscattato.

Koulibaly? Ha solo un anno di contratto, dovesse arrivare l’offerta si valuta, ma è una storia diversa visto che lui è un simbolo di Napoli.

Osimhen? È un crack, è potenzialmente da top club, con 100 milioni la società non ci penserebbe due volte a venderlo”.

Koulibaly e Mertens sono Napoli, come lo era Insigne. Spalletti? La sicurezza non fa per il calcio. Penso che le parti si incontreranno. Credo che resti, a Castel Volturno neanche ci si pone la questione. Spalletti doveva portare il Napoli in Champions e lo ha fatto, era l’unico imperativo, che gli vuoi imputare?

“Spalletti ancora allenatore del Napoli? C’è un contratto e, poi, c’è gente che fa questo di mestiere. Tra le parti, a fine stagione, c’è sempre una chiacchierata per parlare di bilancio. Se resta? secondo me sì, anche perché il Napoli ha in mente un progetto con lui. Tra l’altro, aveva l’obiettivo di portare gli azzurri in Champions, quindi, che gli vuoi imputare.

Gli allenatori a Napoli sono sempre stati criticati: Reja, Donadoni, Benitez, il primo Sarri e Ancelotti il quale dicevano che era bollito. Io voglio capirlo quando accade a un bar, ma il problema è quando arriva in bocca a uno che è nel mondo della comunicazione. A Napoli non ricordo finali di stagione dove si stava tranquilli. Io penso che all’interno del club bisognerebbe migliorare qualcosa dal punto di vista comunicativo”.

“Quest’anno hai sognato, ma per come è andata la stagione non ci può essere questo disfattismo. Tutti i giocatori hanno ripreso valore con Spalletti, ma c’è anche uno come Zielinski che non ha garantito quanto doveva. Osimhen ha solo confermato il proprio valore. Io non ricordo finali di stagione senza riflessioni o scenari come quelli che si stanno verificando ora, ma le responsabilità sono di tutti che dovrebbero gestire seguendo un filo meno umorale. La delusione deve essere lo stato d’animo del momento, ma si deve fare una valutazione più serena”.

