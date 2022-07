Modugno, Sky: “Ecco i motivi del perchè l’affare Deulofeu non è in dirittura d’arrivo. Koulibaly? Il Napoli ha un paio di soluzioni”

Francesco Modugno, collega di SKY Sport, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal.

“Per quanto riguarda Koulibaly è evidente che quando hai un giocatore di questo livello con un solo anno di contratto, una società come il Napoli si guarda intorno e si prepara all’eventuale addio. Devi essere pronto a sostituirlo, devi essere pronto a limitare i danni.

Oggi è difficile trovare uno che si avvicini al livello di Koulibaly. Ma è chiaro che il Napoli un po’ di soluzioni le ha. C’è Mileknovic della Fiorentina, e poi ancora, c’è il coreano Kim. Il Napoli monitora dei profili importanti, ma Spalletti si incatena pur di trattenere Koulibaly a Castel Volturno“.

Su Deulofeu – “Non c’è accordo totale tra le parti. Le società hanno ancora qualcosina da aggiustare, ma anche il giocatore deve ancora definire l’accordo con il Napoli. Non credo che il club azzurro abbia già definito l’affare. Se Ounas e Politano vanno via Deulofeu è davanti a tutti, ma la trattativa non è in dirittura d’arrivo”.

