Lo Scudetto del Napoli segna il trionfo assoluto di un modello gestionale. Un processo iniziato con la presidenza di Aurelio De Laurentiis, che il produttore romano ha edificato sulla base di una precisa strategia. Rendere sostenibile economicamente il club, garantendogli bilanci a posto, senza però accantonare le velleità di vittoria. E poco importa che la “scugnizzeria” non abbia mai visto la luce. Tantomeno, il centro tecnico di proprietà, dove formare i calciatori del futuro.

L’endemica mancanza di asset funzionali a stimolare continuamente il meccanismo di produzione dei giovani talenti dimostra chiaramente che sono altri i parametri che hanno consentito alla società partenopea di ripartire dopo il fallimento, mettendo in atto una vera e propria rivoluzione calcistica, culminata con la conquista del campionato.

Uno dei segreti del Napoli, dunque, pare essere proprio quello di lasciar andare senza troppi rimpianti alcuni dei suoi principali attori, in campo oppure nelle segrete stanze del potere: inevitabile far riferimento a Giuntoli e Spalletti.

La realtà, ovviamente, sembra più sfumata: dietro ogni partenza eccellente si cela un continuo rinnovamento, che non pregiudica affatto le ambizioni. Tantomeno ridimensiona lo status di Top Club degli azzurri, almeno in Serie A. Insomma, quando ADL decide che è arrivato il momento giusto per cambiare, non c’è riconoscenza che tenga. In buona sostanza, a garantire una certa coerenza con il progetto che ha portato lo stemma dei Campioni d’Italia sulla maglia, l’idea di riuscire a tenersi ben stretti i protagonisti del trionfo tricolore. A prescindere da chi dovesse allenarli.

Mentre la soluzione interna per la direzione sportiva rappresenta comunque l’ennesima testimonianza di voler dare continuità al lavoro svolto finora.

Nondimeno, la scelta presidenziale (apparentemente irrazionale…) di stravolgere totalmente il “giocattolo” rende un po’ meno tranquilla l’intera tifoseria. Che inevitabile, a questo punto, attende con ansia il mercato.

Non avendo più un direttore sportivo, nei prossimi giorni ci sarà innanzitutto l’incognita legata alla sostituzione di Kim, ormai destinato al Bayern Monaco.

In ogni caso, De Laurentiis ha sempre dimostrato di seguire una determinata rotta, senza transigere o derogare dai suoi princìpi gestionali: capitalizzare al massimo le cessioni. Ed al contempo, spendere il giusto in entrata. Senza farsi mai immischiare in assurdi giochi al rialzo dai procuratori. La via è questa, che piaccia o meno…

