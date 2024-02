Mistero Osimhen: slitta il rientro in Italia

Continua la stagione complessa del Napoli, ben lontana dai livelli eccezionali dell’anno scorso. La squadra di Mazzarri, in seguito alla sconfitta di domenica a San Siro contro il Milan che la allontana sempre di più dalla zona Champions, è pronta ad affidarsi al ritorno di Victor Osimhen, sconfitto nella finale di Coppa d’Africa contro la Costa d’Avorio. Rientro fondamentale quello del bomber nigeriano, vista l’estrema difficoltà palesata negli ultimi tempi dalla squadra partenopea di trovare la via del gol.

Eppure, sembra aprirsi un caso sul suo ritorno. L’attaccante era atteso a Castel Volturno nella giornata di oggi ma, a quanto pare, non rientrerà in Campania prima di giovedì o venerdì. Situazione abbastanza bizzarra, considerando che i suoi compagni di squadra della nazionale, Lookman e Chuckwueze, torneranno già oggi a disposizione di Atalanta e Milan. Secondo le prime indiscrezioni, Victor ha ritardato il proprio rientro alla base per motivi familiari. La società partenopea gli ha accordato regolarmente il permesso, consapevole anche che il calciatore sarà da valutare dopo gli acciacchi avuti nelle ultime settimane.

Come hanno reagito i tifosi?

La notizia non ha fatto di certo piacere ai tifosi partenopei e a Mazzarri; il tecnico toscano, infatti, dovrà fare molto probabilmente ancora a meno del suo bomber nella partita di sabato alle 15 al Maradona contro il Genoa. Con ogni probabilità, l’attaccante azzurro sarà a disposizione nell’affascinante sfida di Champions League contro il Barcellona mercoledì 21 febbraio.

Le reazioni dei tifosi, come si evince dai social, sono state molto polemiche. Non è un mistero, infatti, che il rapporto tra i supporters azzurri e Osimhen si sia incrinato in seguito agli ultimi suoi comportamenti e dichiarazioni che non sono affatto piaciute alla piazza. I tifosi chiedono rispetto e riconoscenza per quello che, soprattutto l’annata scorsa, Napoli e il Napoli hanno dato al nigeriano.

