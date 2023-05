Mister Spalletti, luci ed ombre sulla sua permanenza!

Napoli vittorioso contro la Fiorentina. Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria dello stadio Diego Armando Maradona. “

Provo gioia perché è la conferma che la miglior qualità è donare agli altri la felicità. Quando vedi un’amore e un affetto così forte diventa soddisfazione sapere di aver contribuito un pezzettino per creare quest’atmosfera. Il contributo lo danno tutti. Quando non li fai giocare tutti come ho fatto io, non puoi averli tutti in condizione. Però la disponibilità di tutti si è vista anche oggi. Veniamo da giorni dove non si è dormito. Vedere come hanno lottato anche stasera è mentalità e sintomo di gruppo. Io spero di dare spazio a tutti da qui alla fine per dare a tutti la soddisfazione che meritano”.

Sul corno rosso sullo scudetto del Napoli ha aggiunto: “arrivano da tutte le parti… (ride, ndr). Qualcuno devi prenderlo e attaccarlo”.

Spalletti ha poi parlato dei festeggiamenti: “Non ho avuto tempo per preparare nulla, sono stato impegnato con la squadra. A parte ora diventa facile perché non si può dire più nulla. Le situazioni in campo si sviluppano da sole, il programma è già inserito nel computer personale. È stata fatta una buona partita anche oggi, contro una grande squadra che è ben allenata. Nel primo tempo non siamo riusciti a far girare bene la palla, nel secondo tempo molto meglio”.

Sui colleghi e sulla voglia di imparare ha concluso: “Bisogna studiare sempre. Quando si ferma la voglia di conoscere, moriamo. Italiano è un grande allenatore. Ha allenato poco però si vede che la squadra ha criteri moderni e gioca la partita in maniera totale. Questo è il messaggio che danno le squadre che hanno carattere, mentalità. Poi è chiaro che si può aspettare e fare una partita di ripartenza. A noi è piaciuto giocare così: se si vede il risultato finale, è tantissima roba quello che abbiamo portato a casa”.

E sul futuro: “Non ci sono problemi. Avevano un’opzione e l’hanno esercitata. Io li ringrazio. Ora ci sarà il tempo di valutarla”.

htt://pwww.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati