“Mister l’ipotesi Juve e ‘da scartare nel suo futuro?” Spalletti risponde con un salomonico…”Mamma mia…”

Conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia della gara Napoli-Inter, il tecnico è stato subissato di domande in merito al suo futuro. Il tecnico ha preferito non sbilanciarsi e non rivelando le sue reali intenzioni ai giornalisti presenti. Sul finire della conferenza stampa è arrivata una domanda in particolare.

“I tifosi del Napoli amano Spalletti all’ennesima potenza, e le saranno grati in eterno per lo scudetto: da qui a tre anni l’ipotesi Juventus è un qualcosa che scarta nel suo futuro?”, chiede il giornalista.

“Mamma mia…”, esclama Spalletti con fare un po’ infastidito poi aggiunge: “Io sono già stato ripagato per quello che ho visto. Sono a posto. Ogni anno devo rifare l’inventario di quello che mi gira per il cervello. Posso parlare solo di quest’anno dopo che l’ha detto il presidente“, ha dichiarato il tecnico che non ha risposto in maniera chiara, parole che alimentano i dubbi sulla reale possibilità che la Juventus sia seriamente interessata al tecnico toscano.

