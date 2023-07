Missione valorizzazione: dove si accasano i talenti in orbita Napoli

Comincia una nuova era in casa Napoli, quella della gestione tecnica affidata a Rudi Garcia. In questi primi giorni di ritiro l’allenatore francese dovrà valutare alcuni tra i profili più interessanti in prosperttiva futura.

E’ il caso di Antonio Vergara (classe 2003), reduce dalla sua prima esperienza tra i professionisti alla Pro Vercelli, dove ha lasciato nell’ultima stagione in C un’ottima impressione. Attirando le attenzioni di numerosi club di Serie B. Su tutti, pare che l’abbia già spuntata la Reggiana. Il centrocampista, infatti, nei prossimi giorni dovrebbe andare in prestito alla neopromossa, l’affare non è assolutamente in dubbio. Tuttavia, sembra possa slittare di qualche giorno. La società partenopea ha chiesto di tenerlo a Dimaro ancora per un pò. Almeno fino a quando non si aggregherà alla truppa il resto dei convocati, cui è stato concesso qualche giorno in più di ferie a causa degli impegni con le rispettive nazionali. Solamente a quel punto, il trasferimento temporaneo di Vergara a Reggio Emilia sarà ufficializzato.

Nel frattempo, l’ambizioso Avellino di Giorgio Perinetti è in procinto di chiudere un doppio colpo in entrata. Il diesse ha messo gli occhi su un talentino della Primavera azzurra: il portiere Valerio Boffelli, destinato inizialmente a fare da dodicesimo a Simone Ghidotti. Inoltre, in virtù del dialogo aperto con il Napoli, agli irpini potrebbe arrivare in prestito anche il “corazziere” Lorenzo Sgarbi. Il 22enne attaccante, alto circa 190 cm, lo scorso anno era appoggiato alla Pro Sesto.

Insomma, consapevoli del poco spazio nella rosa attuale, i giovani terribili del vivaio scelgono di andare altrove, per giocare con continuità e acquisire minutaggio ed esperienza.

