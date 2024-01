Missione Supercoppa: In attesa che si trovi il colpevole

Missione Supercoppa, il Napoli è partito per la lontana Riad dopo la vittoria del derby in campionato contro la Salernitana. Prima però di trattare l’argomento Arabia, vanno fatti alcuni resoconti proprio per il post-Salernitana, dove ancora una volta è mancata la giusta onestà intellettuale nel giudicare la conquista dei tre punti.

La prima ed evidente stortura che salta all’ occhio nei commenti dei vari giornali Nazionali e trasmissioni non solo locali nel week end trascorso, è il dissapore sulla decisione VAR, dove invito Iervolino a non imitare il suo collega De Laurentiis altrimenti rischia di farsi male da solo, per ciò che ‘ stato il giudizio nella gara del Maradona

Ebbene, lo sdegno mostrato della Gazzetta dello Sport sulle decisioni della gara, lascia davvero sbigottiti, se penso allo scandaloso Inter-Verona, dove tutto e passato più che sotto silenzio, mentre qui si è parlato addirittura di risultato compromesso da palesi errori del Var….Beh, chiudiamola sorridendo, la fortuna è che almeno un giornale che tratta di calcio (Corriere dello Sport), non sia palesemente offuscato da un’ anno di esaltazione di colori non appartenenti a sette religiose ubicate tra Milano e Torino. Detto tra noi, uno sfogo represso mai digerito!

L’altra cosa che ha colpito la mia attenzione, e faccio i complimenti al capitano storico del Napoli, Beppe Bruscolotti, ed al Baronetto di Posillipo, Gianni Improta, che con garbo ma anche la conoscenza da uomini di campo, hanno sottolineato la scarsa preparazione svolta dal tecnico francese Rudi Garcia, e la mancanza di personalità e carattere mostrata dai Campioni d’Italia nei momenti no di quest’ annata maledetta!

C’è però un momento dove bisognerebbe riflettere e non poco, dire che il Napoli non sia più quello di Spalletti non è certo una novità, già da giugno non lo era! Ma prendersela con Mazzarri dopo aver chiesto solo la vittoria per cercare di rianimare un moribondo, e poi’ parlare di carenza di gioco, mostra segni di poca visibilità atta al momento, e sinceramente si è anche un po’ stufi di sentir parlare del Napoli che fu’!

Missione Supercoppa : Questo Napoli dovra’ dare la risposta!

Oggi il Napoli e questo, figlio di scelte scellerate, dove non si è fatta campagna acquisti proprio perché’ sono stati riconfermati in blocco tutti! Tranne Kim e Lozano mai sostituiti, dove esiste un unico e massimo responsabile, e va affrontata questa realtà, il nome è sempre lo stesso Aurelio De Laurentiis

E non volendo parlare del recente passato, parliamo allora del presente, dov’è il difensore centrale? Dove sono i due centrocampisti? Ad oggi Mazzocchi e Traore‘, le visite mediche per quest’ultimo saranno svolte a breve, sono lo specchio di una campagna acquisti povera di idee e di soldi, dove i saldi e la mancanza di una guida tecnica prospettica, oltre che la solita carenza gestionale già dannosa in estate, lascia il Napoli con volo verso Riad, senza rinforzi e con lo stesso modus operandi completamente fallimentare della scorsa campagna acquisti

Sinceramente vedo uno stato confusionale totale, chiedere l’esonero di Mazzarri e da Grande Fratello, un po’ come lo sfogo di Iervolino nel dopo derby, li tutti concordi a parlare di esagerazione dove si deve pensare a rinforzare la squadra visto che in estate non lo sì fatto! Anche li il problema vero e questo, tanti proclami e poco o niente di costrutto! Non bisogna cadere nella rete dell’accuso per salvare me stesso! In questo il gemellaggio esiste tra le società, Sia l’uno che l’altro scaricano colpe che sono esclusivamente di loro pertinenza!

Supercoppa: Napoli, ora conta soo vincere!

Fatto sta che ora conta solo affrontare questa assurda Supercoppa italo-Araba al meglio della condizione mentale, oltre che fisica, cercando di portare a casa un trofeo che sarebbe certamente un buon viatico per riacquisire fiducia per il girone di ritorno in campionato. Anche perché giudicare un tecnico entrato in corsa, in un marasma gestionale orripilante, dopo si ammattono responsabilità ma si continua nell’ immobilismo più totale di idee e correttivi, beh, mi viene da dire, in attesa di trovare i colpevoli, il responsabile perpetra’ nella sua opera di sfasciacarrozze!

Il campo dice, nel frattempo, che il Napoli e chiamato ad onorare lo scudetto cucito sul petto, e non venitemi a parlare di trovare motivazioni perché’ queste sono gare che si caricano da sole, contro la Fiorentina del tanto decantato Italiano, ma che in questo momento non sembra una squadra seconda solo al Real Madrid. Parliamo chiaramente di una gara secca, ma certo non impossibile, ora tocca ai ragazzi in campo mostrare la personalità e la voglia di portare a casa il trofeo. Mazzarri vuol vincere, ma in campo vanno loro, quindi basta, lo dico per gli Spallettani televisivi, paragoni con il passato!

Questo è il Napoli, mal gestito, non rinforzato in estate e ancora in attesa in questo mercato invernale (siamo al giorno 15 gennaio!), con un tecnico che a giugno probabilmente andrà via, non credete che questi paragoni siano dannosi proprio per chi perpetua nel farli? Uccellare Spalletti? No, sono uccellati i tifosi, perché’ se oggi il Napoli non ha né cuore e né dignità, lo deve solo ad errori marchiani ed evidenti di gestione di una piccola e mai evidentemente strutturata società! …A te la linea Adl

