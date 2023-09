Minuto di silenzio per Napolitano, pioggia di sanzioni alle società

Pioggia di ammende e multe a seguito del minuto di silenzio in memoria del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che non è stato rispettato da cinque società di Serie A. Il Giudice Sportivo ha deciso di punire le società per “responsabilità oggettiva” con una multa di 5.000 euro. Ecco le motivazioni e le altre ammende comminate in questa settimana:

“Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. EMPOLI per non avere, un numero

esiguo di propri sostenitori, rispettato il minuto di silenzio disposto

dalla F.I.G.C.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. FIORENTINA per non avere, i propri

sostenitori, rispettato il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per non avere, la

totalità dei propri sostenitori, rispettato il minuto di silenzio disposto

dalla F.I.G.C., manifestazione immediatamente coperta dalla disapprovazione della restante parte dello stadio.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. LAZIO per non avere, numero cospicuo di propri sostenitori, rispettato il minuto di silenzio disposto dalla

F.I.G.C., manifestazione immediatamente coperta dalla disapprovazione della restante parte dello stadio.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. UDINESE per non avere, i propri sostenitori, rispettato il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C.“

Multe anche per Milan, Lecce e Salernitana:

“Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel

corso della gara, lanciato alcuni fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, al

43° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco una bottiglietta

di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, al 33° del primo tempo, lanciato una bottiglietta di plastica nel

recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.”

