Minardi: “Meret, grandi qualità tecniche. Giuntoli, profondo conoscitore di calcio”

Il percorso calcistico di Christian Minardi è stato ricco di spunti ed episodi tali da raccogliere tutto in un grandissimo calderone. Magari da trasformare pure in un libro.

Classe ’75, una onesta carriera da portiere spesa tutta tra la Serie D la Lega Pro, una volta ottenuto il cd. “patentino”, ovvero l’abilitazione a preparatore dei portieri rilasciata dal Settore Tecnico di Coverciano, ha scelto di girare il Mondo della pedata.

“Il calcio italiano non è meritocratico, quello estero invece si. Sto vagliando offerte da Corea del Sud ed Uruguay. Da single, ho la valigia sempre pronta, che mi permette di accettare qualsiasi proposta lavorativa, pur avendo affetti familiari nella mia regione” .

Dalla natia Romagna, lui che è di Ravenna, fino in Spagna in Segunda B (l’equivalente della nostra Terza Serie). Passando per il Punjab, in India ed il Galles. “A Bangor c’è stata una situazioni ambientale difficile. Oltre otto mesi senza stipendio. Sto pensando quindi di dare l’addio al Galles. Attualmente mi trovo a Londra, ospitato presso un’associazione“.

Al di là dei meriti, tuttavia, Minardi ha pagato sulla sua pelle un temperamento alquanto focoso. Come quella volta che al termine di una sonora sconfitta 12 a 0 contro il Barcellona B, la seconda squadra dei blaugrana, cui accusò apertamente alcuni dei giocatori del’Eldense, la squadra in cui allenava i portieri, di aver accettato un premio a perdere. “Purtroppo riconosco che il mio carattere schietto talvolta mi ha nuociuto professionalmente. Comunque spero che un giorno possa tornare a lavorare in Italia, dove continuo a mantenere ottimi rapporti con alcuni allenatori e dirigenti”.

Minardi per esempio si riferisce a Cristiano Giuntoli. Il direttore sportivo del Napoli un pò di tempo fa voleva portarlo all’ombra del Vesuvio: “Giuntoli è una persona speciale, oltre ad avere una profonda conoscenza di giocatori, talvolta sconosciuti ai più. Il mio rammarico, quando mi contattò, è che in quel periodo avevo perso mia madre da poco, e quindi declinai l’offerta. Mi sento spesso anche con Gabriele Cioffi, l’Udinese con cui nel tempo ho costruito un ottimo rapporto...”.

In qualità di preparatore dei portieri che ha lavorato pure all’estero, Minardi fa un confronto tra le diverse scuole tecniche. “Ad essere sincero, non impazzisco per Donnarumma. Mi piace molto invece Meret, che ha grandi qualità tecniche. Oltre a Cragno del Cagliari e Carnesecchi della Cremonese. Ma personalmente reputo il migliore al mondo Oblak”.

