Mimmo Malfitano: “Allenatore e calciatori colpevoli, occasione che non si ripresentera'”

Mimmo Malfitano, giornalista storico della Gazzetta dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla radio ufficale del Calcio Napoli, affermando cio’ che segue:

Ho grande rammarico per questo campionato. Ce l’ho con i calciatori e con Spalletti perché penso che un’occasione del genere non si ripresenterà tanto facilmente. Il Milan sta per passare a un fondo, la Juve non potrà più sbagliare, l’Inter è sempre l’Inter. Qui nasce il rammarico. Zielinski? C’è anche un equivoco tattico tra le cause della sua stagione negativa”.

