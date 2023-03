Mimmo Malfitano sicuro “Il Napoli vuol vincere per blindare la classifica…”

Mimmo Malfitano, noto giornalista napoletano, è intervenuto a Radio Kiss Kiss nel corso della trasmissione Radio Goal. Ecco quanto, delle sue parole, è stato evidenziato da persemprenapoli.it:

“La Champions non si gioca ora, ma tra tre settimane e in mezzo c’è una sosta per le nazionali. Non vedo perché proprio ora Spalletti debba ricorrere al turnover ampio. Anzi, penso proprio che Spalletti la pensa come me. Quando dice che potrà cambiare qualcosina secondo me si riferisce a un paio di cambi, non di più. Il Napoli vuole vincere a Torino perché vuole allungare in classifica e blindare ancor di più il primato. L’Inter gioca contro la Juve e la partita non è semplice, c’è la possibilità di allungare ancora”.

