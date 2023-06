Mimmo Malfitano senza “peli ” sulla lingua: “Avresti fiducia di un dirigente che vuole andare altrove?”

Il giornalista Mimmo Malfitano è intervenuto a Kiss Kiss Napoli, e sul caso Adl–Giuntoli si esprime cosi

“Giuntoli è fuori, non rientra più nel progetto di De Laurentiis. Bisogna essere spiccioli su certe cose: avresti fiducia di un tuo dirigente che viene da te e dice che se ne vuole andare altrove? Ormai non ha più stimoli ed entusiasmo per andare avanti e allora mi meraviglierei in caso di conferma, a meno che lunedì le parti non diano un annuncio con un nuovo contratto per il ds. A quel punto applausi e tanto di cappello, ma questo lo escluderei quasi categoricamente”.

