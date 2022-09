Mimmo Malfitano: “Ora spogliatoio piu’ leggero”

Il giornalista della Gazzetta dello Sport, Mimmo Malfitano, ospite della trasmissione Il Salotto del Calcio, in onda su TV Luna, ha dichiarato che , nonostante i dolorosi addii estivi, ha iniziato benissimo la stagione. Gli azzurri sono primi sia in Italia che nell’Europa che conta, la Champions League.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Lo spogliatoio del Napoli è più leggero, è come se si fosse liberato di un macigno. A chi faccio riferimento? A certi calciatori che sono andati via nel corso dell’ultima campagna acquisti e cessioni”.

Mimmo Malfitano, sollecitato dagli altri opinionisti in studio, ha poi aggiunto nel corso del suo intervento…

“Koulibaly? Non lo so, non ho certezze su Kalidou. Ho però certezze su Mertens, Insigne così come in precedenza le avevo su Callejon, Allan. Adesso questa squadra mi sembra molto più leggera”.

Monica Scozzafava ha commentato così le parole del cronista…

“Sono assolutamente d’accordo con Mimmo Malfitano. Si pensi al rigore di Politano, lo ha calciato con una leggerezza che prima non c’era”

