Mimmo Malfitano: ” Non si puo’ chiedere di fare un contratto del genere ad un trentacinquenne”

Mimmo Malfitano. Giornalista della Gazzetta dello Sport., è stato intervistato l’alla radio ufficiale del Calcio Napoli, Il merito al contratto di Mertens, Esprimendo quanto segue.:

“stiamo parlando di un giocatore, che nel nuovo Napoli sarebbe comprimario, Io credo che il Napoli difficilmente possa cambiare la sua identità di gioco. per accontentare Mertens., mi sembra che fin dall’inizio. diciamo di questa discussione., difficilmente le due parti si sarebbero ritrovate.

Per quanto riguarda l’incontro a palazzo Donn’Anna, Io credo che non sia cambiato assolutamente nulla., le parti si sono incontrate, sono incontrate, hanno scambiato le loro opinioni., ma Io credo che de Laurentiis. fosse già al corrente di questa situazione, infatti, lui ne ha parlato tante volte. E da sempre detto. Ne riparleremo a fine stagione, ora sta a lui decidere. stesso dicasi per koulibaly. Quindi De laurentis era già a conoscenza di tutto, chiesta di Mertens, io non so se sia vera o meno la notizia della richiesta di tre milioni e mezzo per due anni più un milione di bonus, però i colleghi del Mattino sono sempre precisi, essendo una notizia vera. avvalori ancora di più, la bontà del lavoro dei colleghi della redazione sportiva del mattino. anzi approfitto per salutarli tutti. Tra cui Francesco De Luca, però perdonatemi., io non sono un difensore di de Laurentis., ma perché Un Presidente dovrebbe fare un contratto di 7 milioni di euro. All’anno ad un calciatore di 35 anni. Che non sarebbe poi neanche titolare., me lo spiegate?… Tutto, perché hanno tirato in ballo e sentimento.? Basta con ste sciocchezze., il calcio. Non prevede sentimenti, ci siamo fissati tutti con Mertens., ha dato il suo contributo., Abbiamo salutato tanti calciatori nella storia del Napoli, importanti quanto Mertens., ed anche di più.! adesso perché dobbiamo andare a trovare il pelo nell’uovo.”

Ed aggiunge ancora sul Belga!

Noi non ci rendiamo conto, ma le società più importanti., dando una sorta di esempio., hanno capito che se non abbassano i costi degli ingaggi. rischiano il llimensSe poi vogliamo portare il caso Ibrahimovic., Quando gli fu rinnovato il contratto, il cacciatore era ancora efficiente., poi si infortuna, E il Milan? Quest’anno gli fara il contratto al ribasso. E sarà anche un contratto non a prospettiva campo, ma prospettiva società. Non so se mi spiego. Nel caso di Mertens, invece, parliamo di un ragazzo che vuole giocare. E sinceramente non credo. Che ci saranno altri confronti tra le parti, Anche perché c’è un’incognita. Che si chiama Lazio. E bisogna capire se è reale la volontà di offrirgli un contratto biennale. A queste cifre ci c ,e conoscendo Lotito. Sinceramente. Ci credo poco. Io c Sì. Se penso a Luis Alberto a Milinkovic? Forse solo immobile., E il resto della squadra non arriverebbe mai a tre milioni e mezzo di euro l’anno. Se lui vuole rimanere a Napoli si dimezzasse lo stipendio, e desse un cenno di affetto ai napoletani”

