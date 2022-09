Mimmo Malfitano: “Kwara? 2-3 volte Insigne!”

Mimmo Malfitano, storica firma de La Gazzetta dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tele A, nel corso della trasmissione “Fuorigioco“

Queste le sue parole, in particolare il passaggio in cui critica apertamente Lorenzo Insigne, ex capitano del Napoli, sottolineando al contempo il grande rendimento del nuovo acquisto Kvaratskhelia in queste prime apparizioni tra campionato e Champions League:

“Il calciatore georgiano secondo me vale 2-3 volte Insigne!”.

Poi Malfitano ha aggiunto ulteriori dichiarazioni sul talento di Frattamaggiore approdato al Toronto dopo essersi liberato a parametro zero.

“Lorenzo – ha spiegato il giornalista – l’ho sempre ritenuto un buon giocatore, niente di più, né un fuoriclasse né un campione!”.

Insomma, non solo per i tifosi partenopei, anche per tanti addetti ai lavori Kvaratskhelia è talmente bravo e pronto per il calcio italiano e per le competizioni europee da far dimenticare quel che ha fatto Insigne da queste parti.

Ma va anche detto, ad onor del vero, che l’impatto e la personalità’ mostrata finora dal Georgiano, oltre alla classe cristallina ed un probabile fuoriclasse del calcio mondiale, sono davvero qualcosa di straordinario, se si pensa anche alla giovane eta’ del talentuoso Kvinka!

