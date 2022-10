Mimmo Malfitano: “Jorge Alastuey? Colpo geniale di Giuntoli”

Il giornalista della Gazzetta dello Sport, Mimmo Malfitano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Kiss Kiss commentando l’ultima operazione di calciomercato chiusa da Cristiano Giuntoli:

“Il Napoli ha acquistato Jorge Alastuey, si tratta di un calciatore classe 2003 svincolato dal Barcellona. In patria viene definito “Il mago”. Si tratta di un giocatore tecnico, di grande prospettiva, di lui si parla tanto bene soprattutto in Spagna. Ennesimo colpo geniale di Cristiano Giuntoli”.

Mimmo Malfitano si è poi proiettato alla sfida in programma al Diego Armando Maradona tra il Napoli e il Torino

: “Luciano Spalletti, nel corso della sua conferenza stampa, non ha chiarito chi giocherà. Lozano e Politano sono recuperabili, ma no so se potranno o meno partire titolari. Non escludo la possibilità che Kvaratskhelia possa essere spostato a destra. Zerbin? Spalletti si fida molto di lui, ma non so se giocherà dall’inizio contro il Torino oppure il mister attenderà un’altra gara per puntare su di lui dall’inizio”.

Jorge Alastuey Aperte, Arriva dalla Cantera…

Il Napoli ha acquistato dai catalani il giovane Jorge Alastuey Aperte. Giocatore classe 2003, che ha delle ottime doti tecniche: può ricoprire vari ruoli come la mezzala, mediano o trequartista. Spagnolo di Zaragoza e fino a tre anni fa veniva considerato uno dei migliori prospetti del Barcellona.

Ma come mai non è emerso? Fino a quando giocava con l’Under 16 dei “Blaugrana”, Alastuey era un giocatore chiave. Salendo la trafila, poi, fino all’Under 19 ha perso un po’ della sua brillantezza. A tal punto che ha totalizzato poche presenze e, infatti, ha deciso di svincolarsi dal Barcellona per giocarsi le sue chance nel Napoli Primavera.

