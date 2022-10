Mimmo Malfitano: “Il rigore? Si puo’ fischiare…ma anche no!”

Mimmo Malfitano, giornalista della Gazzetta dello Sport, nel corso di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze della emittente Kiss Kiss. ha parlato del Napoli ha superato 1-4 la Cremonese. Ma il risultato finale non fotografa al meglio quanto è accaduto allo stadio Zini di Cremona.

“Il Napoli ha vinto solo nel finale, ma se ad essere decisivi sono stati tre calciatori subentrati significa che è stato fatto un lavoro certosino nel costruire questo nuovo progetto tecnico. Il Napoli ha calciatori giovani e prospettici, ma non del tutto. Io vedo tanti giovani pronti per essere protagonisti”.

Su Kvara…

Kvaratskhelia non ha giocato benissimo, ma ha messo lo zampino su due dei quattro goal realizzati dai campani. La Cremonese ha picchiato, non parliamo per favore di gioco maschio. Non si può tollerare. Il gioco maschio è anche leale”, ha aggiunto Mimmo Malfitano nel corso del suo intervento in radio.

Infine sul rigore concesso al Napoli:

“Si può fischiare ma anche non fischiare. Se fosse accaduto nella nostra area di rigore, per amore di verità, staremmo gridando allo scandalo”

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati