Mimmo Cugini: “Se De Laurentiis e Spalletti la smettesero di punzecchiarsi…”

Mimmo Cugini, giornalista della Gazzetta dello Sport, è intervenuto a Radio Sportiva, dicendo la sua sul mercato del Napoli:

“Credo che se De Laurentiis e Spalletti la smettessero di punzecchiarsi, ne guadagnerebbe in serenità l’ambiente ed aiuterebbe molto. Poi è evidente il segnale che ha lanciato il Presidente del Napoli e il ridimensionamento, che poi vedremo fino a che punto, soprattutto per abbassare il monte ingaggi che è un po ‘il grande problema di tutti i club. Però è evidente che tutto ruota. Intorno a due giocatori, cioè Koulibaly ed Osimhen, che sono i due totem del Napoli, sono i due giocatori che hanno portato il Napoli a un livello superiore, a lottare per lo scudetto quasi fino all’ultima giornata, nell’ultima stagione, è chiaro che un conto è un Napoli con questi due, tutt’altra cosa sarebbe senza i due, quindi io mi auguro per il per il Napoli che possa mantenere questa qualità. Purtroppo c’è anche un po’ di malumore da parte di qualche giocatore che chiede di essere ceduto. E evidente che non è un momento serenissimo nel Napoli, però è anche vero,e questo non va dimenticato, che negli ultimi anni de Laurentiis anche perdendo pezzi molto importanti, giocatori molto importanti e sempre riuscito a mantenere un livello di qualità molto alto, poi è anche vero che, questa è una riflessione mia, non sempre tutte le campagne acquisti vanno nello stesso modo Osimhen per me è un giocatore insostituibile, Koulibaly quasi”

