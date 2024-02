Mimmo Carratelli: “Dalla conferenza stampa esco sconfitto”

Il noto giornalista napoletano, intervenendo a Radio Kiss Kiss, torna sui temi della conferenza fiume di De Laurentiis.

Anche Carratelli presente in sala stampa, non è rimasto pienamente soddisfatto delle risposte del Patron azzurro:

“Dalla conferenza stampa di ieri esco sconfitto per 2 a 0. Perché il Presidente non mi ha mai risposto, mi ha solo elencato per dieci minuti, i suoi lavori imprenditoriali. Lui ci mette i soldi, come imprenditore di calcio è il migliore che c’è in Italia, 20 anni fa noi non siamo stati in grado di mettere insieme 7 milioni, per salvare il Napoli”

Poi Carratelli rincara la dose, sul suo pensiero, nei riguardi di De Laurentiis:

“Io non vado mai alle conferenze, mi sono annoiato. Mi ha fatto schifezza dicendomi che sono giornalista, di un altro calcio, che non mi sono accorto che il calcio moderno è azienda. De Laurentiis si diverte è uno sfaccimmone incredibile. Conosce tutti e ti attacca in anticipo, mandandoti a quel paese, prima che possa farlo tu. A quel punto che fai ? Gli devi solo sparare”

Poi il cronista aggiunge quale sia l’impresa, portata avanti dal Presidente del Napoli:

“Il calcio è azienda e lui è imprenditore di successo, perché a Napoli ci sta guadagnando. Ha rischiato solo all’inizio, ora tiene a galla una squadra, che non è Juventus, Milan o Inter per bacino d’utenza.

Non gli importa di Champions o altro, Napoli è il suo giocattolo. Ha detto che lui si consulta con gente di calcio, ma non ci ha spiegato con chi, forse parlerà ancora con Benitez”

Parole forti quelle di Carratelli, nei confronti di una presidenza, evidentemente mai digerita. Una conferenza stampa che farà discutere molto, nel bene o nel male, questo era l’intento di Aurelio.

Da capire se dietro c’è la mania di protagonismo, oppure tenere la squadra lontano dalle polemiche, per preparare al meglio la trasferta di Milano.

Si spera sia la seconda ipotesi, come José Mourinho docet.

