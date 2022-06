Mimmo Carratelli: “D’accordo con l’operato di ADL”

Mimmo Carratelli, firma storica del Mattino, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla radio ufficiale del Calcio Napoli, e su ADL la pensa cosi:

2Diciamo che c’e’ una squadra con giocatori arrivati un’ po’ al limite della loro permanenza in maglia azzurra, anche per l’eta’, lo stesso Mertens e anche Insigne, c’e’ qualcosa da cambiare, non da rifondare, sperando di non perdere alcuni giocatori che sono importanti per Spalletti, Koulibaly l’ anno scorso io mi incateno per non perderlo. Pero’ il mercato e’ anche questo, bloccato sia in entrata che in uscita, i soldi son pochi, e giocatori di un certo livello sono già andati al Real, al Barcellona, oppure in Inghilterra, speriamo resista anche Osim Hen, perche’ Ospina va via, Koulibaly va via, va via pure Osimhen, la spina dorsale e tutta da rifare”

Su Mertens dice

“Beh, io ricordo che dopo i 7 anni di Maradona,il Napoli e fallito, perche’ spendeva piu di quello che incassava, e non posso che dar ragione alla politica economico-finanziaria del presidente De Laurentiis, deve salvare la squadra, prima che finisse il campionato disse che era fuori di 240 milioni, 50 milioni della Champions tra riscatto di Anguissa, il georgiano ed Olivera, ma non e solo il Napoli, son tutte le squadre cosi. e il mercato del si dice ma non si fa’, Juve, milan inter, piacerebbe prendere un bel giocatore, ma purtroppo i tempi son cambiati, speriamo che Spalletti crei una mentalita’ competitiva, con il solito obiettivo dei primi 4 posti.giocarsi qualcosa in europa, e prendere dei soldini europei…poi secondo te, se ti fanno un’offerta di 100 milioni per Osimhen,, tu dici di no?, E come Higuain, non si puo’ rifiutare capisci! Su Gaetano, io lo vedrei bene in questo Napoli, pero’ ci vuol pazienza, se Spalletti lo vede, bisogna farlo debuttare, non toglierlo quando sbaglia, e dargli il tempo di maturare”

