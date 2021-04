Milone: “Arthur, McKennie e Dybala andranno in panchina con il Napoli”

A “Radio Punto Nuovo“, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Antonino Milone, Tuttosport, soffermandosi sulla Juventus in vista della partita di mercoledì.

“Arthur, McKennie e Dybala andranno in panchina con il Napoli”

“L’aria che si respira in casa Juve non è buona, c’è solo l’attesa per la finale di Coppa Italia. Tra Benevento e Torino si è visto tutto e di più in senso negativo. Ma Pirlo non è l’unico responsabile. Vediamo come va a finire mercoledì: i segnali che abbiamo dalla società è di fiducia attorno a questo tecnico. Se la Juve perde mercoledì, qualche dubbio mi viene. Aldilà del feeling Agnelli-Allegri, qualche dubbio mi viene sulla possibilità che Allegri prenda una squadra in corsa”.

