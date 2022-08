Milik Definitivo al OM, Al Napoli 8 milioni!

Dopo un anno e mezzo dal suo addio, in seguito a quattro stagioni con la maglia del Napoli dove ha collezionato 122 presenze e siglato 48 reti. Il polacco il gennaio 2021 si trasferì in Francia, l’Olympique Marsiglia lo prelevò dalla società azzurra con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato nel 2022. Dunque, il club francese ora ha saldato i debiti versando nelle casse partenopee gli 8 milioni di euro previsti da contratto mentre altri 4 milioni potrebbero arrivare dai bonus legati alle prestazioni del calciatore. Inoltre, il club di Aurelio De Laurentiis si e riservato il 20% dell’eventuale rivendita del giocatore nato in Polonia.

