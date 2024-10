Milanese: “Olivera poco convincente nelle due fasi, lo farà crescere Conte”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Mauro Milanese, ex laterale mancino di Napoli e Inter.

Da ex terzino, come commenta la prestazione di Olivera?

“Il Napoli era abituato bene con i terzini: Mario Rui, prima ancora Ghoulam, davano sicurezze che, oggi, non ci sono. Olivera non mi convince in nessuna delle due fasi. Non arriva mai al cross per Lukaku e non difende alla perfezione. Ma Conte lo farà crescere”.

Olivera unica nota stonata del Napoli?

“Come sempre, si parte presto, si inizia a giocare col caldo, i nazionali hanno poche vacanze. Man mano che andremo incontro all’inverno crescerà la condizione atletica e miglioreranno tutti”.

Lukaku la convince anche quando non segna?

“Sì, perché fa giocare la squadra stando spalle alla porta. Sta crescendo di condizione ed arriverà a segnare tra i 15 ed i 20 gol grazie al suo strapotere fisico. Oggi è ancora un po’ macchinoso, ma migliorerà: è arrivato negli ultimi giorni di mercato. Quando c’è, riempie la fase offensiva del Napoli”.

L’Inter è ancora la squadra da battere?

“Secondo me si sta sopravvalutando l’Inter, il calciomercato non ha portato rinforzi. Certo, gioca bene perché va avanti col lavoro di Inzaghi, ma gli undici titolari sono gli stessi della scorsa stagione. Discorso diverso per Napoli e Juve che si sono rinforzate con un gran calciomercato. Non escludo nemmeno il Milan. Ecco, dire che l’Inter sia la favorita per lo Scudetto significa sopravvalutarla, perché è alla pari di Napoli, Juve e Milan”.

