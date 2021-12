Milan-Napoli: ultime dai ritiri e probabili formazioni

Milan–Napoli sarà condizionata da tantissime assenze. Eppure, al netto delle defezioni da entrambe le parti, la partita di stasera è assai interessante. Solo un pizzico meno fascinosa di quelle sfide memorabili che caratterizzarono la lotta Scudetto a metà degli anni ’80.

Anche se, con l’Inter che va a mille, quella tra rossoneri e partenopei sembrerebbe più uno spareggio per stabilire chi tenterà di rimanere in scia ai nerazzurri, vogliosi di bissare il titolo dello scorso anno.

Tatticamente si prospetta un evidente piano gara da parte del Milan, orientato a condurre il match sin dalle primissime battute. Visto e considerato che il Napoli ha perso le ultime due di campionato e ha preso dieci gol nelle ultime sei uscite, chiaro segnale di come la fase difensiva sia diventata scricchiolante, complice le numerose assenze.

QUI MILAN

Per Pioli l’assenza di Kjaer è pesante come un macigno. Ma occorre in qualche modo archiviarla in fretta perché la sua stagione è praticamente finita. Romagnoli al fianco di Tomori cercheranno di non far rimpiangere il danese.

A rendere più precaria la difesa rossonera si è aggiunta l’assenza di Calabria, fuori da qualche settimana. Per sostituire il terzino, continua il ballottaggio tra Florenzi e Kalulu. Con l’ex romanista in netto vantaggio. Da monitorare pure la situazione del febbricitante Hernandez. Qualora desse forfait, si farebbe trovare pronto Ballo-Touré.

L’allenatore del Milan ha soltanto certezze in mezzo al campo. Nel senso che non appare affatto in discussione l’affidabilità della coppia composta da Tonali e Kessie. Il centrocampista ivoriano, da inizio stagione, continua ad alternare prestazioni di assoluto spessore a momenti di totale blackout. Nondimeno, in questo momento della stagione, nè Bennacer, tantomeno il disastroso Bakayoko possono candidarsi ad una maglia da titolare.

Là davanti il faro resta sempre Ibrahimovic, chiamato agli straordinari dal momento che Rebic e Leao rimarranno ai box. Lo svedese ha giocato titolare in sette delle ultime dieci partite dei rossoneri, cinque delle quali per tutti i 90’. Ma Pioli non aveva alternativa, mentre adesso ha recuperato Giroud, ideale per dare respiro allo svedese in corso d’opera.

Dietro Ibra sono in quattro a giocarsi le tre maglie sulla trequarti: uno fra Messias, Saelemaekers, Diaz e Krunic resterà fuori. Probabilmente, proprio il bosniaco.

QUI NAPOLI

Spalletti ha subito l’ennesima negatività dell’ultima ora, vale a dire l’assenza di Lorenzo Insigne. Il Capitano non è nemmeno partito per Milano. Non ce la fa neanche Mario Rui e dunque l’allenatore, privo di Koulibaly (e Manolas), sarà obbligato a reinventarsi la difesa, schierando Malcuit a destra e Di Lorenzo a sinistra.

Torna invece a disposizione Anguissa. Così, il tecnico di Certaldo dovrebbe schierare in qualità di pivote la coppia formata dal camerunese ed il recuperato Demme. Che ovviamente deve ritrovare la miglior condizione dopo il Covid. Salgono le quotazioni di Lobotka, che ha svolto la rifinitura in gruppo. Mentre non c’è alcuna speranza per Fabiàn Ruiz, tutt’ora in infermeria.

Appare quindi chiara la strategia del Napoli: puntare su una mediana di “rottura”, con Demme al fianco di Anguissa e Zielinski da sottopunta, libero di fare da vertice avanzato del triangolo di centrocampo, oppure muoversi negli spazi appena dietro la punta.

In avanti l’ipotesi più gettonata contempla Politano a destra e poi Elmas candidato a sostituire Insigne a sinistra. Con Mertens a comandare le operazioni offensive. Il belga sembra davvero la scelta più opportuna per mettere in difficoltà un centrale come Romagnoli, che patisce i giocatori rapidi nello stretto, portati a svuotare lo spazio centrale, defilandosi sugli esterni.

LE PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, A. Romagnoli, T. Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, B. Diaz, Saelemaekers; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Rrahmani, Juan Jesus, Di Lorenzo; Demme, Anguissa; Politano, Zielinski, Elmas; Mertens. Allenatore: Spalletti.

