Milan-Napoli: ultime dai ritiri e probabili formazioni

Comincia oggi contro il Milan un micro-ciclo importantissimo per il Napoli, chiamato da qui alla prossima sosta ad un triplice impegno (domenica al Maradona arriva l’Atalanta, quindi si chiude con la trasferta in casa dell’Inter), in grado di certificare se gli azzurri possano legittimarsi come reale contender in ottica scudetto. Ovviamente, dopo il pareggio spettacolare di San Siro (4-4) tra i nerazzurri e la Juve, la squadra partenopea si ritrova di colpo con “due partite” di vantaggio sulle inseguitrici: +4 sui Campioni d’Italia e +5 sulla Vecchia Signora. Una posizione che rende un po’ più agevole l’approccio della capolista al primo vero terribile tour de force della sua stagione

Qui Milan

Le assenze costringono Fonseca a cambiare la formazione. Se un paio di scelte sono obbligate dalla squalifica di Theo Hernandez e Reijnders, altre sono imposte dalla contingenza. Un guaio muscolare al polpaccio, infatti, terrà fuori Gabbia, mentre l’infortunio alla spalla destra di Abraham suggerisce di rimandarne il rientro alla gara col Monza. Resta in forte dubbio pure Jovic, causa pubalgia. In difesa dovrebbe tornare Terracciano, con l’ipotesi Calabria dirottato a sinistra, da non scartare a priori. Al centro, insieme a Tomori, dovrebbe essere preferito Thiaw e non Pavlović. A completare il reparto, Emerson Royal a destra e Maignan in porta.

L’idea del tecnico portoghese è quella di costruire un centrocampo muscolare. Accanto a Fofana, dunque, uno tra Musah e Loftus–Cheek. E’ risaputo che l’inglese preferisce giocare più avanti e non nella mediana a due. Insomma, dal ballottaggio a schierarli assieme, l’ipotesi non è azzardata. L’ex Chelsea nel tridente a supporto di Morata. Così, Pulisic tornerebbe a destra, scalzando Chukwueze. Altrimenti, lo statunitense si piazzerà sulla trequarti, con il nigeriano sulla fascia. Ancora da risolvere l’enigma legato all’esterno sinistro: dal sottopasso uscirà Leao oppure Okafor? A proposito di attaccanti, senza Abraham, e con Jovic in forte dubbio, l’alter-ego a Morata sarà Camarda, nuovamente aggregato ai “grandi”.

Qui Napoli

Conte intende dare continuità al ruolino di marcia tenuto finora. Del resto, l’esordio in campionato a Verona – una prova talmente negativa da costringere

il tecnico salentino a scusarsi con i tifosi – appare molto lontano. Da lì in poi, il Napoli non ha sbagliato alcunché. Ma per mantenere la classifica attuale adesso c’è bisogno di continuare nel solco tracciato con cinismo e granitica

tenuta mentale. E se tatticamente l’Uomo del Salento s’ è issato lassù in virtù di un calcio dall’indubbia fluidità posizionale, la formazione non dovrebbe discostarsi di molto da quella potenzialmente titolare.

Insomma, ad eccezione di Lobotka, ancora fermo ai box, lo schieramento dovrebbe avere Meret in porta. Davanti all’Airone, Rrahmani e Buongiorno centrali, supportati lateralmente da Di Lorenzo a destra e Olivera sul lato opposto. Dalla mediana in avanti, le posizioni occupate in campo saranno condizionate dal modulo: se Conte userà il doppio metodista, spazio alla coppia formata da Gilmour e Anguissa. Con McTominay a galleggiare sulla trequarti. Altrimenti, il classico centrocampo a tre, con l’ex Manchester Utd a fare la mezzala. In attacco, rispetto alla gara con il Lecce, tornano i “soliti noti” sull’esterno: Politano e Kvaratskhelia. A completare la prima linea, Lukaku da centravanti.

Le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Tomori, Terracciano; Fofana, Loftus-Cheek; Chukwueze, Pulisic, Leao; Morata. Allenatore: Fonseca.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Conte.

