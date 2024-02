Milan-Napoli: la conferenza è peggio della gara

La conferenza stampa è peggio della gara, peggio della gestione. Nervosa. Piccata e nervosa. Il Napoli è in grave difficoltà e lo è anche davanti ai giornalisti.

Conferenza stampa a “ritroso”. Colpa di chi c’era prima e di una stagione “balorda”. Stagione che raddrizzare è cosa ardua. Mazzarri interpreta il ruolo di un martire chiamato in emergenza esente da ogni colpa.

Detto in soldoni, la “colpa” è di Garcia. Il non calcio di Mazzarri, il non gioco, l’assenza di coraggio ed una impostazione a dir poco attenta, è da imputare a Garcia. È di Garcia anche la colpa d’esser stato scelto a Giugno.

Rudi, praticamente ha tutte le colpe del Napoli 5.1

Lo attacca apertamente il presidente. Lo attacca velatamente Mazzarri.

Lo chiama “voi c’eravate prima di me”.

Le dichiarazioni sono assai peggio del Napoli di Milano e degli ultimi 3 mesi.

I dati, quelli che non si possono discutere, però, dicono di un Napoli preso al quarto posto, in piena corsa Champions ed attualmente nono. Fuori da ogni discorso campionato.Garcia non era allenatore per il dopo Spalletti ma è un alibi pessimo quello che usa Mazzarri. Nessun mea culpa.

La ricerca dei cavilli, di un’occasione, di un arrembaggio col sapore di disperazione.

La conferenza è più disperata della gara, della gestione e dei 3 mesi di Mazzarri.

Pedagogista dello Sport

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati