Milan in semi-finale. Il Cuore non basta

Non c’è da nascondersi.

È una grande delusione quella maturata nella notte del Maradona.

Non lo è tanto per la mancata qualificazione alle semi finali di Champions quanto per il modo in cui arriva.

Ammettiamolo, il campionato, i 20 punti di vantaggio, la corazzata Napoli 5.0, ci ha viziati e probabilmente illusi.

Abbiamo scoperto, come potevamo immaginare, la Misura e la consistenza della squadra. La rosa del Milan ha uno spessore doc ed al Maradona, quasi magicamente, brilla.

Leao sembra volare su questo prato.

Primo tempo di gran fatica per il Napoli. Come si era detto in un articolo precedente, il Napoli gioca ma il Milan segna.

Giroud potrebbe farne 3.

Meret, migliore in campo e questo fa riflettere, compie due prodezze. Un rigore vero ed uno in movimento. Sul terzo non può nulla.

Ti aspetti una ripresa arrembante ma il gol ha scavato in profondità. Il Napoli rientra ma è un pugile fragile.

Il Milan di Pioli, a questo punto bestia nera di Spalletti, ci riporta sulla terra. Spalletti non trova contromosse. Si affida ad Osimhen ma gli altri lo sanno. Non tira fuori soluzioni alternative. Ndombele fallisce la sua prova ed il Napoli perde la sua personale battaglia. Finisce 1-1 e non basta, finisce il sogno europeo di questa stagione unica.

Cosa è accaduto?

Tutto e forse nulla, il filo è sottile.

Il Milan è stato superiore.

Probabilmente non da un punto di vista strettamente tecnico ma ha dimostrato una capacità strategica ed intellettiva di preziosa efficacia. Napoli imbrigliato. Bloccato e poi infilzato da ripartenze mortifere.

Quando Leao innesta le sue marce alte spacca il campo, poco da dire.

A Milano ed a Napoli, ha vinto “da solo”. Ha dimostrato i soldi che chiede.

Il Napoli del ritorno, ha messo vivacità e volontà ma ha sbattuto contro un muro ben assestato. Pioli ha studiato perfettamente le due gare. Ha vinto con le sue armi migliori. Sull ‘altra sponda, il Napoli ha sentito eccessivo il peso della gara. Corrucciati e pesanti i profili dei napoletani. Visi tiratissimi, respirazione faticosa. Operare a certe altezze, in mancanza di ossigeno, fa girare la testa e facilmente si cade. Osimhen è eccessivamente carico e si innervosisce ad ogni pallone, Kvsratskhelia deve maturare ancora tanto. Si intestardisce in un duello tutto personale con Calabria e lo perde puntualmente.

Il Napoli 5.0 è in calo psicofisico.Evidente. Stagione lunghissima e faticosa.

Ne approfitta un Milan decisamente più fresco, più concentrato e probabilmente più educato a certi scontri.

Sono tanti i calciatori rossoneri che hanno gran familiarità con finali e stress da serate importanti.

Leao, Giroud, Theo, Maignan, non sono nomi comuni. Palmares e curriculum. Nulla si inventa in certe serate.

Il tutto servirà per far tesoro dell’esperienza.

C’è da crescere.

Tutti.

