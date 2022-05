Milan: Grande festa “macchiata” dallo striscione

il pullman scoperto che trasporta i campioni d’Italia del Milan per la città, i vessilli rossoneri e la gioia dei propri sostenitori, ne accompagnano il percorso, festanti e gioisi per la conquista del 19 ° titolo iridato. Dal pulman scoperto, i calciatori che salutano , cantano con i propri sostenitori, insomma, una festa indimenticabile per il popolo rossonero.

Non bisogna dimenticare gli sfotto’ ai cugini interisti, che vengono presi di mira da ogni dove , dai tifosi rossoneri, partendo da Casa Milan a piazza Duomo, Spunta perfino la faccia imbarazzata – in formato maxi – di Simone Inzaghi, lo screenshot di una intervista in tv, con l’urlo “Siamo i campioni”, che rimbomba festante nell’ aria.

Ma c’e’ qualcosa , che una societa’, blasonata e stimata, in campo internazionale, qual’e’ il Milan, non gli consente una caduta di stile cosi palese, in una giornata di grande festa. Infatti, ed ‘ stato visto in tutto il mondo, sul pulman che accompagnava i Campioni d’ Italia, vi era affisso uno striscione, davvero sgradevole, sulla parte superiore del mezzo che diceva “La Coppa Italia mettetevela in c…“. Ovviamente chiaro il riferimento alla squadra di Inzaghi, battuti nella volata per il titolo dai diavoli rossoneri.

E’ chiaro che il Milan societa’ , oltreche’ il gruppo squadra non esce bene, I rossoneri hanno vinto un titolo con merito sull’Inter. L’autore dello striscione, e i giocatori che lo hanno mostrato a migliaia di tifosi, di meriti ne hanno certamente meno.

