Mihajlovic: “Facevo il tifo per il Napoli, avrebbe fatto bene a tutto il nostro calcio”

Sinisa Mihajlovic torna sulla panchina del Bologna, ed ancora una volta vince la sua partita con la vita, ed in conferenza stampa , alla vigilia della gara contro il Venezia, sulla lotta scudetto si esprime cosi:

“Io facevo il tifo per il Napoli, tra Milan e Inter non ho particolari preferenze. Avevo scelto il Napoli perché mi piace il gioco, la passione che mettono in campo e che mette la gente. Se avesse vinto il Napoli avrebbe fatto bene al calcio italiano…”

