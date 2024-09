Michele Serena: “Buongiorno, margini di miglioramento; McTominay pedina importante”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Michele Serena, allenatore, ex giocatore di Juventus e Monza.

Napoli 0-0 con la Juve: si aspettava di più? Conte ha cambiato la squadra, e la Juve non aveva spazi…

“Si sono rispettate molto… Thiago Motta mi sta convincendo, ci vuole tempo, anche per lui tocca cambiare tanto perché non ha un centravanti di manovra come Zirkzee: Vlahovic è un finalizzatore… Dovrà esserci qualche cambio offensivo, e Motta riuscirà a trovare la chiave giusta. Ci vuole equilibrio e pazienza onde evitare le tante critiche come sono state riservate ad Allegri”.

Conte sta già dando un’identità?

“Il Napoli non vinceva tre partite di fila da due anni: merito di Conte sicuramente, ma anche di tutto lo staff, della società, e naturalmente dei giocatori. La prima di campionato era assente, oggi si sono ripresi e stanno facendo bene”.

Buongiorno la convince?

“Ha ampi margini di miglioramento, l’allenatore saprà colmare le lacune del suo bagaglio tecnico sicuramente. È stato un bel colpo per il Napoli, sia per l’immediato, ma soprattutto per il futuro”.

McTominay si è inserito alla grande…

“Ne parlano tutti benissimo, ma io lo conosco poco. Si è già attirato tante simpatie a Napoli per il suo stile di gioco: attento su tutti i palloni. È una pedina importante. Giocando in un centrocampo a tre, Conte avrà un centrocampo di altissimo livello”.

