Michele Plastino e convinto: “La storia di Spalletti a Napoli continua…colpo di teatro di Adl!”

Michele Plastino, decano dei giornalisti sportivi italiano, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, per parlare della festa Scudetto del Napoli:

“Credo che la festa, il giro dei giocatori azzurri sul pullman scoperto, non si possa fare per garantire l’ordine pubblico. Perché, con i tempi che corrono, sono sempre di più i pazzi che girano. Forse chi deve dare il permesso non se la sente di assumersi questa responsabilità. Credo sia solo per questo, non per volontà del Napoli”.

Sul futuro del tecnico, poi aggiunge: “Sugli allenatori io non generalizzerei il discorso. I grandi nomi non hanno fatto bene o i giovani in rampa di lancio hanno funzionato o funzionerebbero. Credo piuttosto in aspetti caratteriali perché a Napoli c’è un presidente tosto e particolare”.

Infine lancia una clamorosa ipotesi: “Rischiando di fare una figuraccia incredibile io dico che la storia tra Spalletti e De Laurentiis non sia finita. Sarebbe un ideale colpo di teatro finale e potrebbe piacere molto a De Laurentiis”. Ha concluso Plastino.

