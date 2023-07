Michele Criscitiello sul mercato del Napoli: “Samardzic? C’è anche il Napoli, sfida alle milanesi…”

Le varie società di Serie A sono al lavoro sul mercato. Tra queste, naturalmente, c’è anche il Napoli. Ne ha parlato il giornalista Michele Criscitiello nel corso della trasmissione SportItalia Calciomercato, programma in onda sulla emittente SportItalia:

“Ci sono delle novità per quello che concerne Samardzic, calciatore ora in forza all’Udinese. L’Inter, al momento, sembra in pole, ma non bisogna dare l’affare per già fatto anche perché ci sono altre squadre sul calciatore”.

“Su Samardzic ci sono anche Napoli e Milan. Volendo fare una classifica dico che l’Inter è al primo posto per il giocatore, poi viene il Napoli e infine il Milan. Ma la distanza tra questi tre club non è poi così elevata. Qual è il suo ruolo? Lui dice di trovarsi meglio nella posizione di mezzala. Il prezzo? L’Udinese lo valuta trenta milioni di euro, ma se arriva una proposta di venticinque milioni l’affare potrebbe comunque andare in porto”,

