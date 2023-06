Michele Criscitiello si indigna ad una notizia di mercato del Napoli: “Mancini in panchina? Offesa per il calcio…”

Michele Criscitiello è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il noto giornalista campano ha detto la sua sul possibile arrivo sulla panchina azzurra di Roberto Mancini.

Di seguito ecco le dichiarazioni del noto giornalista nonché proprietario di SportItalia: “Non credo che il Napoli prenderà Mancini. Non serve un tecnico del genere. Un fallimento della Nazionale non ha scuse. Le scelte che fa, le convocazioni, sono da bocciare. Ti boccio per tutta la vita la scelta di Mancini. De Laurentiis non deve scegliere un allenatore solo per evitare che la piazza possa lamentarsi. Garcia nemmeno è un nome reale. Galtier non arriverà. L’unico nome che posso promuovere è quello di Fonseca. Per quanto mi riguarda lui ha fatto benino a Roma e a Napoli potrà dimostrare il suo livello. Posso dirvi che Italiano mi piaceva ma non arriverà al Napoli. Bisognava legarsi al Brighton e cercare di riportare in Italia Roberto De Zerbi. Non ci sono in giro grandi soluzioni per un Napoli scudettato. Anche Ancelotti ha fallito”.

