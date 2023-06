Michele Criscitiello “Euforico” su Rudi Garcia: ” Tifosi del Napoli, è arrivata una grande notizia…”

Il Napoli ha ingaggiato Rudi Garcia in vista della prossima annata calcistica. Al tecnico francese spetterà l’arduo compito di raccogliere la pesantissima eredità di Luciano Spalletti. Ne ha parlato Michele Criscitiello nel corso della trasmissione Speciale Calciomercato, programma in onda sulla emittente SportItalia:

“Tifosi del Napoli, è arrivata una grande notizia che deve necessariamente farvi sorridere: il vostro nuovo allenatore non sarà l’attuale ct Roberto Mancini“.

“Il nome di Roberto Mancini era stato accostato anche al club di Aurelio De Laurentiis, ma l’allenatore dell’Italia non avrà la possibilità di fare danni nel capoluogo campano. Toccherà a Garcia prendere il posto di Spalletti e sicuramente non farà peggio dell’attuale commissario tecnico. Io non capisco come Mancini sia ancora l’allenatore della Nazionale. Si sarebbe dovuto dimettere molto prima, magari dopo la mancata qualificazione al Mondiale“

