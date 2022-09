Michele Criscitiello: “Colpevole? Uno solo…”

Michele Criscitiello, giornalista ed esperto di calciomercato, ha parlato ai microfoni di Sportitalia, ed ha commentato la sesta giornata del campionato italiano di Serie A, soffermandosi soprattutto sulle polemiche arbitrali. Ecco le sue parole:

“Ciò che è accaduto tra Juventus e Salernitana è assurdo, ma non è l’unica partita da monitorare con attenzione. Avete visto cosa è accaduto a Lecce? Accadono episodi clamorosi anche quando non c’è di mezzo la Juventus (i salentini hanno reclamato due penalty, ndr)“.

Criscitiello ha poi aggiunto

“A Lecce abbiamo visto uno scandalo. La Juventus non meritava nulla, per me la Salernitana avrebbe dovuto vincere. Ma i goal dei bianconeri erano regolari, perché togliere una rete regolarissima alla Vecchia Signora? A chi dare la colpa? Per quello che mi riguarda il responsabile ha un nome e cognome: Gianluca Rocchi. Lui è il designatore, colui che ha fatto determinate scelte. Non si può fare arbitrare le gare di Serie A solo dai giovani”,

