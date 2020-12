Miastenia gravis: tutti i dettagli sulla patologia di Gennaro Gattuso

By

Cos’è la miastenia gravis? In questi giorni ce lo siamo chiesti in tanti. Il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, ha confermato lui stesso di essere affetto da questa malattia. La curiosità cresce anche perché vedere l’allenatore, un uomo da sempre grintoso e pieno di carattere, in quelle condizioni fa un certo effetto.

Miastenia gravis spiegata in pillole

In breve, la miastenia gravis (così chiamata in ambito scientifico) è una malattia che causa periodi di debolezza muscolare. È una malattia autoimmune, vale a dire in parole povere che “è il proprio corpo a produrre anticorpi contro se stesso”, innescando stati infiammatori.

Quello che vediamo in Ringhio è il tipico modo di manifestarsi della malattia: palpebre cadenti e sdoppiamento della vista. Lo stesso tecnico ha affermato di star passando un periodo difficile in una recente intervista poiché è una situazione destabilizzante la sua.

Attenzione però, non sono solo questi i sintomi di questa malattia per quale non si è ancora trovata una cura. Altre manifestazioni sono:

Debolezza di braccia, gambe, mani o collo

Estrema stanchezza dopo aver usato i muscoli

Debolezza che peggiora quando fa caldo fuori, meno grave nei climi freddi

Problemi a parlare, masticare, deglutire o parlare

Talvolta, problemi di respirazione

Per fortuna la miastenia affligge solo i muscoli, ciò vuol dire che non altera in alcun modo le funzioni cerebrali e psichiche. (Fonte MSD)

Quali sono le cause della miastenia gravis?

Esistono varie forme di miastenia gravis, tra cui quella di cui soffre Gattuso, miastenia oculare gravis. Ma vediamo insieme quali sono le cause di questo male destabilizzante.

Al momento lo sviluppo della ricerca è ancora ampiamente in atto riguardo le cause. Come abbiamo accennato prima sappiamo che si tratta di una malattia autoimmune. I medici, ad ora, hanno appurato solo che in alcuni soggetti è più probabile il manifestarsi della malattia.

Il dato indica chiaramente che i soggetti già affetti da malattie autoimmuni quali artrite reumatoide ed alcuni tipi di ipertiroidismo possono essere vittime della miastenia.

La miastenia gravis, inoltre, può iniziare a manifestarsi dopo:

Un’infezione

Intervento chirurgico

L’assunzione di determinati farmaci per ipertensione arteriosa, malaria o aritmia

In ogni modo, ad oggi ancora non esistono cure specifiche per curare questa patologia. Il più delle volte si agisce con la somministrazione di farmaci che rallentano il sistema immunitario.

È sempre consigliato rivolgersi ad uno specialista ed evitare di “auto medicarsi”.

